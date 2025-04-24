Зеленский: Украина получила от США помощь на 105 млрд долларов, в основном — оружием

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Соединённых Штатов помощь на общую сумму в 105 миллиардов долларов, большая часть которой была предоставлена в виде вооружения. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.
«Украина чётко фиксирует объёмы полученной помощи. Мы получили 105 миллиардов долларов, и большая часть из них — это оружие», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, предоставленные средства использовались исключительно по назначению.
«Они применяются на поле боя», — сказал он.