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Вы не представляете, какое давление мы оказываем: Трамп — о Крыме и переговорах с Москвой

24 апреля 2025, 23:46

Вы не представляете, какое давление мы оказываем: Трамп — о Крыме и переговорах с Москвой

Вы не представляете, какое давление мы оказываем: Трамп — о Крыме и переговорах с Москвой

США оказывают очень большое давление на Москву и она это знает, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Вы не знаете, какое я давление оказываю на Россию. Вы не представляете… Мы оказываем большое давление на Россию, и Россия это знает, и некоторые близкие к ней люди знают, иначе он бы сейчас не говорил», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Трамп подчеркнул, что нужно, чтобы Украина тоже захотела заключить соглашение.

Кроме того, он считает, что «будет трудно» вернуть Украине ее территории, в частности, Крым.

«Когда вы говорите о Крыме, это было передано при президенте по имени Барак Обама. Это не имело ничего общего со мной. Это было 11 лет назад... Они (украинцы, — ред.) приняли решение. Не было ни одной пули, не было боя, не было ничего. Просто передали. Теперь говорят: ну, ты можешь вернуть? Я думаю, что это будет очень трудно сделать. Это дал Барак Обама, когда он был президентом, а не Дональд Трамп», — сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство российскими ударами по Киеву. Также Трамп заявил, что встретится с Путиным «вскоре после своей поездки на Ближний Восток». 

Днем ранее Трамп заявил, что Вашингтон не требует от Украины признания Крыма российским. Однако, по его мнению, заявления президента Владимира Зеленского на эту тему мешают переговорам о прекращении войны.

Ранее в СМИ сообщалось, что США якобы допускают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках будущего мирного соглашения. Владимир Зеленский, в свою очередь, отрицает обсуждение подобного сценария с Трампом. Он подчеркнул, что Украина выступает за справедливый мир, но отказывается превращать тему оккупированных территорий в предмет торга, поскольку это ведёт к затягиванию войны — цели, к которой, по его словам, стремится Россия.

Зеленский также отметил, что попытки «делить» конфликт на части и обсуждать компромиссы по Крыму — это возвращение к провальным форматам прошлого, в которых Украина уже несла потери.

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