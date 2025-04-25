Атака дронов РФ по Павлограду: двое погибших, есть раненые

Павлоград атаковали БпЛА РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Россия совершила массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.



В результате попаданий в Павлограде произошло несколько возгораний, в том числе в жилой многоэтажке. По уточнённым данным, погибли два человека.



Шестеро пострадавших были госпитализированы, одна из них — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Ещё двоим оказали помощь на месте, среди них 15-летняя девушка.



По данным ОВА, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 российских беспилотников.

Ранее в ночь на 24 апреля 2025 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины.