Атака дронов РФ по Павлограду: двое погибших, есть раненые

Россия совершила массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате попаданий в Павлограде произошло несколько возгораний, в том числе в жилой многоэтажке. По уточнённым данным, погибли два человека.
Шестеро пострадавших были госпитализированы, одна из них — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Ещё двоим оказали помощь на месте, среди них 15-летняя девушка.
По данным ОВА, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 российских беспилотников.
Ранее в ночь на 24 апреля 2025 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины.
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