Силы ПВО сбили 41 Shahed, ещё 40 дронов не долетели

В ночь на 25 апреля Россия атаковала Украину 103 ударными беспилотниками, включая дроны-имитаторы. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed. Ещё 40 дронов-имитаторов были потеряны и не достигли целей — по данным ВСУ, без негативных последствий.
В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.
Ранее сообщалось, что Россия совершила массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях