Российская авиация сбросила авиабомбу на дом в Яровой на Донетчине: погибли отец и сын, мама ранена

Последствия удара по Яровой на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

25 апреля в 05:10 российские войска нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Оккупанты сбросили на поселок авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. Повреждены около 10 домов, магазин и хозяйственное сооружение.



В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства погибли 61-летний мужчина и его 88-летний отец. Кроме того, 90-летняя мама погибшего, которая в момент атаки находилась в летней кухне, получила ранения. Ей оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что 24 апреля войска России из артиллерии ударили по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего повреждены линии электросетей.