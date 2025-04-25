Минобороны РФ заявило о 70 сбитых дронах над Крымом

БпЛА над Крымом. Фото: кадр из видео

В небе над Крымским полуостровом зафиксирован пролёт беспилотника, сообщает Telegram-канал «Exilenova+».



Минобороны РФ заявило, что в ночь на 25 апреля над полуостровом было сбито 70 украинских беспилотников.



По данным ведомства, 59 дронов уничтожены над аннексированным Крымом, ещё 11 — над акваторией Чёрного моря.



Также сообщается, что утром атака продолжилась — один из дронов якобы движется в сторону Симферополя.