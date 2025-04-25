СБУ поймала корректировщика ударов РФ по Славянску и Краматорску

Подозреваемый. Фото: СБУ

СБУ задержала в Донецкой области 55-летнего информатора ФСБ, который корректировал российские удары по Силам обороны в районах Славянска и Краматорска.



По данным следствия, мужчина собирал разведданные о запасных командных пунктах, ремонтных базах, складах ВСУ и позициях РЛС. Он передавал координаты сначала через пророссийский чат-бот, а позже — напрямую агенту ФСБ, бывшей местной жительнице, выехавшей в РФ в 2022 году.



Контрразведка выявила злоумышленника заблаговременно, тем самым сорвав планы РФ. Его задержали по месту жительства, у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.



Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Он находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.