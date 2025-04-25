Армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Краматорском направлении: россияне потеряли большинство солдат и техники

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Краматорском направлении российские захватчики проводили штурмовые действия в направлениях города Часов Яр, сел Предтечино и Белая Гора. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Для прорыва украинских оборонительных рубежей ВС РФ использовали шесть бронемашин и пять легковых автомобилей. Бойцы ВСУ нанесли огневое поражение по войскам России. В результате большинство личного состава и техники оккупантов уничтожено.

Напомним, что ВСУ продвинулись в городе Торецк Донецкой области.