В Крыму зафиксировано попадание БПЛА в дом замглавы Чечни

В оккупированном Крыму зафиксирован «прилёт» дрона в жилой дом, который, по данным движения «АТЕШ», принадлежит заместителю главы Чечни Мураду Саидову.
Инцидент произошёл утром в городе Саки. В результате падения беспилотника повреждены здание и припаркованные рядом автомобили.
По информации «АТЕШ», это не был удар по гражданской цели, а пример неэффективной работы российской ПВО.
Активисты движения добавили, что инцидент — напоминание коллаборантам и оккупантам о необходимости покинуть украинский Крым.
Напомним, ранее в небе над Крымским полуостровом зафиксирован пролёт беспилотника. А Минобороны РФ заявило, что в ночь на 25 апреля над полуостровом было сбито 70 украинских беспилотников.
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