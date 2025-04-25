В Крыму зафиксировано попадание БПЛА в дом замглавы Чечни

В оккупированном Крыму зафиксирован «прилёт» дрона в жилой дом, который, по данным движения «АТЕШ», принадлежит заместителю главы Чечни Мураду Саидову.



Инцидент произошёл утром в городе Саки. В результате падения беспилотника повреждены здание и припаркованные рядом автомобили.



По информации «АТЕШ», это не был удар по гражданской цели, а пример неэффективной работы российской ПВО.



Активисты движения добавили, что инцидент — напоминание коллаборантам и оккупантам о необходимости покинуть украинский Крым.

Напомним, ранее в небе над Крымским полуостровом зафиксирован пролёт беспилотника. А Минобороны РФ заявило, что в ночь на 25 апреля над полуостровом было сбито 70 украинских беспилотников.