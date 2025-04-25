РФ пытается прорвать оборону ВСУ в районе посёлка Богатырь

Последствия обстрела села Богатырь 7 ноября 2023 года. Фото: прокуратура Донецкой области

На Кураховском направлении российские войска сосредоточили усилия в районе посёлка Богатырь, который играет важную роль в системе обороны Сил обороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Офицер+».



По словам автора, противник продолжает штурмы исключительно пехотой, практически без использования техники. Ранее на этом участке фиксировалось применение 1–2 БМП, сейчас техника практически не используется.

«Тактика России остаётся примитивной — массовые атаки штурмовой пехоты с расчётом на прорыв к украинским позициям, однако успехов не наблюдается», — говорится в сообщении.



По данным Генштаба ВСУ, на этом участке фронта за сутки враг совершил 10 атак в районах населённых пунктов Константинополь, Привольное, а также в направлении Разлива и Отрадного.