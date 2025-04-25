Россия «готова достичь соглашения» с США по Украине, но есть условие – Лавров

Россия «готова достичь соглашения» с США по Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Однако, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно «доработать».
«Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что это справедливо, что мы двигаемся в правильном направлении», – сказал глава российского МИД.
Напомним, что президент США Дональд Трамп может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после своего визита на Ближний Восток.