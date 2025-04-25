Россия «готова достичь соглашения» с США по Украине, но есть условие – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД России

Россия «готова достичь соглашения» с США по Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Однако, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно «доработать».



«Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что это справедливо, что мы двигаемся в правильном направлении», – сказал глава российского МИД.

Напомним, что президент США Дональд Трамп может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после своего визита на Ближний Восток.