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В Балашихе подорвали замначальника оперативного управления ГШ РФ

25 апреля 2025, 13:23

В Балашихе подорвали замначальника оперативного управления ГШ РФ

Момент взрыва. Фото: кадр из видео Момент взрыва. Фото: кадр из видео

В результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

Информацию подтвердил Следственный комитет РФ. По данным СК, в автомобиле сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Инцидент произошёл около 10:40 у дома №2 по переулку Нестерова.

По информации изданий Baza и других СМИ, Москалик находился рядом с машиной в момент взрыва. Взрывной волной его отбросило на несколько метров — от полученных травм он скончался. Следствие продолжает устанавливать детали случившегося.

Справка:

Ярослав Москалик упоминается как участник переговоров в Нормандском формате с российской стороны в 2015 году. Согласно данным сайта UncoveringWagner, в 2018 году он участвовал в контроле за поставками фосфатной руды из Сирии, осуществлявшимися через российскую компанию «Стройтрансгаз».

С 2015 года регулярно представлял РФ на международных форумах. В 2021 году выступал на Московской конференции по международной безопасности, где освещал ситуацию в Сирии в контексте Ближнего Востока и Африки.

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