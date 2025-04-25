СБУ поймала агентку ФСБ, наводившую удары по Киевской области

Подозреваемая в госизмене. Фото: СБУ

СБУ задержала агентку ФСБ, которая пыталась скорректировать удары РФ по Киевщине. По данным следствия, 30-летняя безработная из Борисполя была завербована через Telegram-канал «быстрого заработка».



Женщина получила задание установить скрытую Wi-Fi камеру с онлайн-трансляцией напротив одного из военных объектов в столичном регионе. Основной целью было отслеживание активности Сил обороны и подразделений СБУ.

После получения миникамеры и инструкций от куратора, она выдвинулась к объекту, но была задержана Службой безопасности «на горячем». У неё изъяты техника и телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.



Также установлено, что она собирала информацию о последствиях российских ударов, объезжая места попаданий.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена в условиях военного положения. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.