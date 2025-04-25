В Брянске ликвидирован ключевой разработчик комплекса РЭБ «Красуха»

Евгений Рытиков. Фото: тг-канал

В ночь на 18 апреля в Брянске был уничтожен Евгений Рытиков — руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода. Об этом сообщает телеграм-канал WarArchive.



Его автомобиль взорвался сразу после того, как он сел в него вместе с коллегой, который, по предварительной информации, мог быть его заместителем или помощником. Оба погибли на месте.



Рытиков считался ключевым специалистом в области разработки российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Именно под его руководством велась работа над системами, включая комплекс «Красуха», известный своим применением в военных конфликтах.



По данным источников, он отвечал за модернизацию «Красухи» и внедрение новых решений в сфере РЭБ для нужд армии РФ.



Справка:



В российской версии Wikipedia указано, что «Красуха-2» использовалась российскими силами в войне на Донбассе с 2015 года. Также наблюдательная миссия ОБСЕ в отчёте от 11 августа 2018 года сообщала о присутствии этого комплекса в районе оккупированного населённого пункта Чернухино Луганской области.