Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Брянске ликвидирован ключевой разработчик комплекса РЭБ «Красуха»

25 апреля 2025, 14:44

В Брянске ликвидирован ключевой разработчик комплекса РЭБ «Красуха»

Евгений Рытиков. Фото: тг-канал Евгений Рытиков. Фото: тг-канал

В ночь на 18 апреля в Брянске был уничтожен Евгений Рытиков — руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода. Об этом сообщает телеграм-канал WarArchive.

Его автомобиль взорвался сразу после того, как он сел в него вместе с коллегой, который, по предварительной информации, мог быть его заместителем или помощником. Оба погибли на месте.

Рытиков считался ключевым специалистом в области разработки российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Именно под его руководством велась работа над системами, включая комплекс «Красуха», известный своим применением в военных конфликтах.

По данным источников, он отвечал за модернизацию «Красухи» и внедрение новых решений в сфере РЭБ для нужд армии РФ.

Справка:

В российской версии Wikipedia указано, что «Красуха-2» использовалась российскими силами в войне на Донбассе с 2015 года. Также наблюдательная миссия ОБСЕ в отчёте от 11 августа 2018 года сообщала о присутствии этого комплекса в районе оккупированного населённого пункта Чернухино Луганской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Брянск
Прочее
Взрыв РЭБ Красуха Разработчик
Люди
Евгений Рытиков

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:53
Вблизи Кремля: Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы»
11:11
В Крыму зафиксировано попадание БПЛА в дом замглавы Чечни
09:55
Минобороны РФ заявило о 70 сбитых дронах над Крымом
23:00
Главное за день: Более десяти погибших в Киеве. В мае Украина может объявить дефолт
19:46
Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»
17:17
В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления
16:58
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:54
В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
11:54
Европа дала понять США, что не признает Крым российским — FТ
10:48
ДонГУ интегрируют в «Движение Первых» — меньше учебы, больше пропаганды
10:47
В больнице скончался раненый месяц назад «военкор» российского пропагандистского телеканала
09:33
В оккупированном Северскодонецке не хватает врачей: в ОВА рассказали, что известно о ситуации с медициной
23:00
Главное за день: Переговоры, которые не состоялись. РФ атаковала автобус в Марганце
22:07
Смерть ребенка на переходе в Макеевке: за рулем мог быть российский военный
15:22
Два дрона упали на оккупированном Донбассе
11:19
Оккупанты перекладывают вину за пожары на работников лесхозов
23:00
Главное за день: Новые предложения Путина. Пожары вокруг Северскодонецка
18:40
Масштабные пожары вокруг оккупированного Северскодонецка: огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам
23:00
Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области
22:01
Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА
все новости
15:22
Россия после недельной паузы возобновила наступление на Часов Яр – ВСУ
14:53
Вблизи Кремля: Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы»
14:44
В Брянске ликвидирован ключевой разработчик комплекса РЭБ «Красуха»
14:14
«Зеленский это понимает»: Трамп заявил, что «Крым останется с Россией»
14:00
СБУ поймала агентку ФСБ, наводившую удары по Киевской области
13:52
Авиация РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку: в городе есть повреждения
13:23
В Балашихе подорвали замначальника оперативного управления ГШ РФ
12:42
РФ нанесла авиаудар по Антоновке, зафиксирован пожар
12:07
Россия «готова достичь соглашения» с США по Украине, но есть условие – Лавров
11:55
РФ пытается прорвать оборону ВСУ в районе посёлка Богатырь
11:11
В Крыму зафиксировано попадание БПЛА в дом замглавы Чечни
10:49
Армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Краматорском направлении: россияне потеряли большинство солдат и техники
10:32
Российская армия разрушила детско-юношескую спортивную школу в центре Покровска
10:12
СБУ поймала корректировщика ударов РФ по Славянску и Краматорску
09:55
Минобороны РФ заявило о 70 сбитых дронах над Крымом
09:54
ВСУ продвинулись в Торецке – ISW
09:42
Войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли два человека, еще три – ранены
09:29
Россия под прикрытием массированного удара пыталась развивать наступление на фронте – ВСУ
09:08
Российская авиация сбросила авиабомбу на дом в Яровой на Донетчине: погибли отец и сын, мама ранена
08:50
Силы ПВО сбили 41 Shahed, ещё 40 дронов не долетели
все новости
ВИДЕО
Названия оккупированных городов Украины в перечне «Городов воинской славы» вблизи Кремля. Фото: кадр из видео Вблизи Кремля: Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы»
25 апреля, 14:53
Момент взрыва. Фото: кадр из видео В Балашихе подорвали замначальника оперативного управления ГШ РФ
25 апреля, 13:23
В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ
24 апреля, 18:56
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику
24 апреля, 18:01
Установка герба РФ на монумент в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
24 апреля, 16:54
Уничтоженная российская техника на Северском направлении. Фото: кадр из видео Пилоты дронов обнаружили передвижение войск и предотвратили российский штурм на Северском направлении
24 апреля, 16:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор