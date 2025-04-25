Вблизи Кремля: Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы»

Российские оккупанты внесли Мариуполь и Мелитополь в так называемый перечень «Городов воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Названия оккупированных городов добавили к памятному комплексу «Городов воинской славы» вблизи Кремля.
«Это очередная попытка навязать россиянам мысль об «исторической принадлежности» временно оккупированных украинских городов, закрепляя фальшивый нарратив в общественном сознании», – отметили в горсовете.
Напомним, что в оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент.