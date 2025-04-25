Россия после недельной паузы возобновила наступление на Часов Яр – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

На Краматорском направлении и в самом городе Часов Яр около недели не было активных штурмовых действий российских войск. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, там оккупанты перемещали личный состав с целью накопления и последующих штурмов.



«А вчера враг пытался штурмовать с флангов – не по центральной части города, а из направлений населенных пунктов Калиновка и Ивановское», – сказал Запорожец.



Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что ВСУ сорвали эти штурмовые действия.



«Там были задействованы до 10 единиц техники, в том числе шесть бронемашин. Было активное применение FPV-дронов и артиллерии. Это наступление было сорвано. И противник вынужден был отступить, даже не доехав до переднего края», – добавил он.

Напомним, что армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Краматорском направлении, россияне потеряли большинство солдат и техники.