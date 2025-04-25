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На Донетчине погиб сын заместительницы главы ЦРУ: он воевал на стороне России – расследование

25 апреля 2025, 16:21

На Донетчине погиб сын заместительницы главы ЦРУ: он воевал на стороне России – расследование

Погибший на войне против Украины сын заместительницы главы ЦРУ Майкл Глосс. Фото: «Важные истории» Погибший на войне против Украины сын заместительницы главы ЦРУ Майкл Глосс. Фото: «Важные истории»

Сын заместительницы главы ЦРУ Майкл Глосс погиб в Украине как солдат российской армии. Об этом говорится в расследовании издания «Важные истории».

21-летний Майкл Глосс – сын нынешней заместительницы директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс и ветерана Ирака Ларри Глосса, который сейчас создает безопасное программное обеспечение для армии США и стран НАТО.

Майкл учился в самом «зеленом» колледже США, выходил на протесты против запрета абортов и в защиту климата. В 2023 году он решил стать странником-хиппи, бросил учебу и уехал в путешествие по миру. Он постил в соцсетях фото с хэштегом #endukrainewar, вступил в антивоенное хиппи-движение Rainbow family, ездил в лагерь экоактивистов и разгребал завалы после землетрясений в Турции.

Как вспоминает знакомый Глосса, со временем Майкл начал называть себя Хамзой, стал сторонником Палестины, начал смотреть конспирологические видео и заговорил об идеях «многополярного мира» и войны против «гегемонии Запада».

В Стамбуле Глосс сделал российскую визу и уехал в еще одно путешествие: с юга России до Москвы. В пути он обзавелся флагом СССР, создал аккаунт VK, подписался на группы про Ленина, Сталина и коммунизм и постил видео с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако в России у Майкла были проблемы с деньгами – он не мог перевести их с иностранных счетов.

1 сентября 2023 года в одном из чатов Глосс написал, что его виза перестанет действовать уже через неделю. Через два дня он начал искать в чатах жилье в Вене и Братиславе. Однако 5 сентября запись с данными Майкла Александра Глосса появилась в базе ЕМИАС. Его адресом указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а «квартирой» – кабинет медосвидетельствования под номером 302. Именно этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву заключать контракт с Минобороны РФ и уезжали воевать в Украину.

В следующие две недели Глосс уже жил в тренировочном центре «Авангард» в Подмосковье. После двух недель тренировок в «Авангарде», не позже 23 сентября, группу Майкла, в основном состоявшую из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть 137-го полка Воздушно-десантных войск ВС РФ в городе Рязань.

В декабре 2023 года Глосс уехал на фронт в Украину. В этот момент подразделения 137-го полка находились северо-западнее города Соледар в Донецкой области. В последний раз Глосс зашел в Телеграм 14 марта 2024 года, а через две недели 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции.

Майкл погиб 4 апреля 2024 года – об этом сообщила его семья в некрологе. В тот же день, согласно Телеграм-каналу 106-й дивизии, в которую входит рязанский полк, десантники продолжали наступление в Донецкой области под селами Раздоловка и Веселое. Точные обстоятельства гибели Майкла неизвестны.

Напомним, что Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы».

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