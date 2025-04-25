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Российские военные насмерть задавили гражданского в Новоазовске

25 апреля 2025, 16:30

Российские военные насмерть задавили гражданского в Новоазовске

Грузовик РФ протаранил гражданский автомобиль. Фото: кадр из видео Грузовик РФ протаранил гражданский автомобиль. Фото: кадр из видео

В оккупированном (с 2014 года) Новоазовске российские военные раздавили автомобиль, в котором находился как минимум один гражданский. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, человек погиб на месте.

«Они убивают всё и везде. Даже после оккупации», — прокомментировал он произошедшее.

Это не первый подобный инцидент на временно оккупированных территориях. Между тем в Мариуполе российские власти планируют снести уцелевшие здания в историческом районе города, продолжая разрушение городской идентичности.

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