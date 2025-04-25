Удар по Павлограду: погибли отец и дочь, переселенцы из Донецкой области

Отец и маленькая дочь, переселенцы из Добропольского района Донецкой области погибли во время атаки российских дронов в Павлограде Днепропетровской области. Удар российского беспилотника забрал также жизнь 76-летней женщины.

«Шахеды» атаковали Павлоград в 5.30 утра. По словам очевидцев, беспилотников было несколько: один из них взорвался во дворе, другой — попал в квартиру на втором этаже. Семья переселенцев спасалась от войны в более безопасном Павлограде. Сестра погибшего мужчины написала у себя в Instagram, что невестка выжила, но находится в очень тяжелом состоянии — в реанимации с многочисленными переломами и ожогами.

Анастасия находится на месте трагедии с самого утра — ее дочь живет этажом выше квартиры, в которую попал «Шахед».

«Моя дочь пострадала. Она не отвечала на телефонные вызовы, мы приехали, когда услышали взрывы и дым. Здесь все горело, полыхало. Мою дочь, которой 33 года, вытаскивали на веревках. Снизу жили переселенцы, там все загорелось, семья погибла. Моя дочь сейчас в больнице, под капельницами», — рассказала Анастасия.



Из-за высокой задымленности людей эвакуировали из дома через окна.



Как рассказали сотрудники ГСЧС, людей, в том числе 6-месячного ребенка спасали с помощью автолестниц.



Всего из-за атаки на Павлоград пострадало 14 человек. Среди них — трое детей: 6, 15 и 17 лет. Пятеро пострадавших остаются в больнице, из них трое — в тяжелом состоянии.

Российские войска продолжают активные наступательные действия вблизи административной границы Днепропетровской области.