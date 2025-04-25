Российские войска хотят сделать сплошную линию фронта по трассе «Мирноград-Константиновка» – ВСУ

Ситуация возле трассы на Константиновку. Фото: карта DeepState

Армия РФ пытается выровнять линию фронта на Торецком направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, оккупанты это делают для того, чтобы подойти к городу Константиновка.



«Однако на сегодняшний день такие попытки врагу не удаются. Крепкие подразделения не дают противнику осуществить его замысел. Основная цель – это выравнивать по трассе «Мирноград-Константиновка», чтобы это была сплошная линия фронта. И таким образом будут у врага улучшены и логистика, и взаимодействие между подразделениями. То есть целая военная составляющая этого процесса будет у них налажена», – отметил Запорожец.

Напомним, что Россия после недельной паузы возобновила наступление на город Часов Яр.