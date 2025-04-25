Reuters: США предложили мирный план с отказом Украины от НАТО и частичным признанием оккупации

Агентство Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США Стивом Уиткоффом. По данным источников, документ был передан европейским дипломатам как финальное предложение от Вашингтона, направленное обеим сторонам конфликта — Украине и России.

Среди ключевых положений соглашения:

Украине предлагается отказаться от стремления к вступлению в НАТО, сохранив возможность двигаться в сторону Европейского Союза.

Прекращение огня и немедленный старт технических переговоров с участием международных гарантов, включая группу европейских и других стран.

США признают контроль России над Крымом де-юре, а также де-факто — над Луганской, частью Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Взамен Украина восстанавливает контроль над частью Харьковской области, Запорожской АЭС (при международном администрировании), Каховской дамбой, а также получает доступ к Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

США и Украина подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, в частности в сфере полезных ископаемых. Украина должна быть финансово компенсирована и восстановлена.

Санкции против России, введённые с 2014 года, подлежат отмене. В соглашении также заложено будущее американо-российское сотрудничество в энергетике и промышленности.

Украина уже отреагировала на проект: МИД озвучил три непреложные позиции:

Никакого признания Крыма или других украинских территорий частью РФ. Никаких ограничений на Вооружённые силы Украины, оборонную промышленность или военную помощь. Никакое третье государство не имеет права блокировать стремление Украины к членству в НАТО и ЕС.

Крым останется с Россией заявил ранее президент США Дональд Трамп. Он может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после своего визита на Ближний Восток.