Украина и ЕС предложили свой план мира: Reuters показал «контрпредложения» Киева и Европы

Агентство Reuters опубликовало ещё один документ с предложениями по завершению войны — на этот раз от Украины и стран ЕС. Его передали США 24 апреля на переговорах в Лондоне. В документе изложены принципы будущего мирного соглашения.
Главное из предложений:
— Полное прекращение огня на земле, в воздухе и на море. Техническая реализация — при участии США и стран Европы. Контроль за перемирием — под руководством США.
— Обмен пленными по принципу «всех на всех», обязательное возвращение всех депортированных украинских детей. Освобождение всех гражданских пленных.
— Безопасность Украины:
• надёжные гарантии, включая США (по аналогии со статьей 5 НАТО)
• отсутствие ограничений на ВСУ и иностранных союзников на украинской территории
• Украина продолжает путь к вступлению в ЕС
— Территориальные вопросы:
• обсуждение только после прекращения огня
• переговоры стартуют с текущей линии фронта
• возвращение контроля над ЗАЭС и Каховской дамбой — при участии США
• свободное судоходство по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
— Экономика:
• реализация соглашения по полезным ископаемым между США и Украиной,
• полное восстановление Украины и компенсации за счёт замороженных российских активов,
• санкции против России могут быть сняты поэтапно после достижения устойчивого мира, с возможностью автоматического возврата при нарушении условий соглашения.
Ранее Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США Стивом Уиткоффом.