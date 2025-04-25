Украина и ЕС предложили свой план мира: Reuters показал «контрпредложения» Киева и Европы

Агентство Reuters опубликовало ещё один документ с предложениями по завершению войны — на этот раз от Украины и стран ЕС. Его передали США 24 апреля на переговорах в Лондоне. В документе изложены принципы будущего мирного соглашения.

Главное из предложений:

— Полное прекращение огня на земле, в воздухе и на море. Техническая реализация — при участии США и стран Европы. Контроль за перемирием — под руководством США.

— Обмен пленными по принципу «всех на всех», обязательное возвращение всех депортированных украинских детей. Освобождение всех гражданских пленных.

— Безопасность Украины:

• надёжные гарантии, включая США (по аналогии со статьей 5 НАТО)

• отсутствие ограничений на ВСУ и иностранных союзников на украинской территории

• Украина продолжает путь к вступлению в ЕС

— Территориальные вопросы:

• обсуждение только после прекращения огня

• переговоры стартуют с текущей линии фронта

• возвращение контроля над ЗАЭС и Каховской дамбой — при участии США

• свободное судоходство по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

— Экономика:

• реализация соглашения по полезным ископаемым между США и Украиной,

• полное восстановление Украины и компенсации за счёт замороженных российских активов,

• санкции против России могут быть сняты поэтапно после достижения устойчивого мира, с возможностью автоматического возврата при нарушении условий соглашения.



Ранее Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США Стивом Уиткоффом.