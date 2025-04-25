Россия с начала года потеряла более 1000 танков. Сколько машин ВСУ уничтожили на Донбассе и Харьковщине

Уничтоженный российский танк. Фото: ОСГВ «Хортица»

По информации Генерального штаба ВСУ, по всему фронту с начала 2025 года Россия потеряла более 1000 танков в войне с Украиной. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



По его словам, потери оккупантов составляют 1031 танк.



«В операционной зоне ответственности ОСГВ «Хортица» с 1 января по сегодняшний день, 25 апреля, потери российской армии составляют 885 танков», – рассказал Волошин.



Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, потери за каждый месяц этого года следующие:

за январь – 178 танков;

за февраль – 294 танка;

за март – 234 танка;

за апрель – с 31.03 по 07.04 – 65 танков, с 07.04 по 14.04 – 46 танков, с 14.04 по 21.04 – 47 танков.

Напомним, что россияне хотят сделать сплошную линию фронта по трассе «Мирноград-Константиновка».