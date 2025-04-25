Зеленский: Украине нужны Patriot, разведка и киберзащита вместо войск США

Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими же сильными, как у Израиля, и рассчитывает на получение дополнительных систем ПВО Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.



«Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильные, как минимум, как у Израиля», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что Украина работает над созданием инфраструктуры гарантий безопасности совместно с европейскими партнёрами и США. Киев ожидает поддержку в виде военного контингента, а также участия американской стороны.



«Мы работаем над инфраструктурой гарантий безопасности. Даже там, где есть европейские войска, мы говорим о бэкстопе Соединенных Штатов Америки», — отметил Зеленский.



Он уточнил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность американской поддержки без непосредственного присутствия войск на украинской территории.



«Я знаю, что не очень положительно на это смотрят США, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, мы говорим прежде всего о системах противовоздушной обороны "Пэтриот"», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что гарантии безопасности должны охватывать сушу, воздух и море. По его словам, министр обороны Украины уже передал соответствующие разработки коллеге в Лондоне, и работа по военной составляющей инфраструктуры продолжается.



Во время рабочей встречи в Лондоне украинская сторона предложила свои ответы на предложения США относительно контингента и формата защиты, аналогичных пятой статье устава НАТО.



«Были американские предложения или видение, на это в Лондоне работающая группа, которая состояла из наших коллег из Европы и США, предложила наше видение на те предложения, которые открыла США. Там есть ответы», — сообщил Зеленский.



Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО зависит прежде всего от союзников, а не от желаний России. На данный момент Киев настаивает на необходимости надежных гарантий безопасности.



«Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка», — добавил Зеленский.



Украина ожидает официальной реакции на свои предложения.

Ранее агентство Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США. Затем Reuters опубликовало ещё один документ с предложениями по завершению войны — на этот раз от Украины и стран ЕС. Его передали США 24 апреля на переговорах в Лондоне. В документе изложены принципы будущего мирного соглашения.