Зеленский анонсировал новые дипломатические встречи ради прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке важных дипломатических встреч, цель которых — добиться прекращения огня.



«В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении 25 апреля.

Он подчеркнул, что дипломатические усилия должны дать результат: «Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала».

Ранее он заявил, что Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими же сильными, как у Израиля, и рассчитывает на получение дополнительных систем ПВО Patriot.

Агентство Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США. Затем Reuters опубликовало ещё один документ с предложениями по завершению войны — на этот раз от Украины и стран ЕС. Его передали США 24 апреля на переговорах в Лондоне. В документе изложены принципы будущего мирного соглашения.