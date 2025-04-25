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Главное за день: Мирный план от Украины и ЕС. Россияне оккупировали Калиново на Донетчине

25 апреля 2025, 23:33

Главное за день: Мирный план от Украины и ЕС. Россияне оккупировали Калиново на Донетчине

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина задерживает подписание важного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных элементов. Он призвал Киев к немедленному заключению договора.

В интервью американскому изданию Time он также заявил, что Крым останется с Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «это понимает».

Агентство Reuters опубликовало детали проекта соглашения по прекращению войны, представленного 17 апреля в Париже специальным посланником США. Затем Reuters опубликовало ещё один документ с предложениями по завершению войны — на этот раз от Украины и стран ЕС. Его передали США 24 апреля на переговорах в Лондоне. В документе изложены принципы будущего мирного соглашения.

Общество

Оккупационная власть Мариуполя опубликовала очередной список адресов, по которым жилье признали «бесхозным». Новый список состоит из 446 адресов.

Сын заместительницы главы ЦРУ Майкл Глосс погиб в Украине как солдат российской армии.

Боевые действия

В Павлограде из-за атаки РФ пострадало 14 человек, среди них — трое детей: 6, 15 и 17 лет. Пятеро пострадавших остаются в больнице, из них трое — в тяжелом состоянии. Авиация РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку, повреждены административные здания, учреждение здравоохранения и торговый павильон. Оккупанты сбросили на поселок Яровая Лиманской громады авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, погибли два человека, один ранен, повреждены около 10 домов.

Россия после недельной паузы возобновила наступление на Часов Яр, сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

Войска России оккупировали село Калиново в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. Также россияне продвинулись вблизи сел Березовка и Тарасовка на Донетчине.

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