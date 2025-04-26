Россия продолжает атаковать Донецкую область: новые погибшие и раненые

За 25 апреля российские военные убили 2 жителей Донетчины — в селе Яровая. Там же один человек пострадал. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Еще 4 человека в области за сутки получили ранения — в Закитном, Алексеево-Дружковке и Мирнограде.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



С начала полномасштабного вторжения в области погиб 3161 мирный житель, 6982 получили ранения.

Как сообщалось, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила гибель по меньшей мере 151 мирного жителя и ранения ещё 697 человек с 1 по 24 апреля 2025 года в результате российских обстрелов.