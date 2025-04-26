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Церемония прощания с Папой Римским в Ватикане: возможна встреча Зеленского и Трампа

26 апреля 2025, 09:15

Церемония прощания с Папой Римским в Ватикане: возможна встреча Зеленского и Трампа

Церемония прощания с Папой Римским в Ватикане: возможна встреча Зеленского и Трампа

Сегодня, 26 апреля, состоятся похороны Папы Римского Франциска.

Как сообщалось, 21 апреля в Ватикане объявили о смерти 88-летнего Папы Римского Франциска. 23 апреля его тело перенесли в собор Святого Петра в Ватикане для прощания, которое длилось три дня.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией примут участие в церемонии прощания с Папой Римским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Также на церемонию прощания в Рим отправились европейские лидеры и президент США Дональд Трамп. Не исключена возможность их встречи — накануне это подтвердили Трамп и Зеленский. 

25 апреля Владимир Зеленский сообщил о подготовке важных дипломатических встреч, цель которых — добиться прекращения огня.

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