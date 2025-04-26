Российские обстрелы Днепропетровщины: погиб мужчина, ранены женщины и ребенок

В результате российских обстрелов Днепропетровской области 26 апреля погиб один человек и ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщили местные власти.

Как уточнил глава областной военной администрации Сергей Лысак, в Каменском при ударе по многоэтажному дому погиб мужчина, а четыре женщины, среди которых 11-летняя девочка, получили ранения.

Ещё два мужчины пострадали в результате обстрелов Днепровского района.



Ранее отец и маленькая дочь, переселенцы из Добропольского района Донецкой области погибли во время атаки российских дронов в Павлограде Днепропетровской области.