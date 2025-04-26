Пассажиры микроавтобуса пострадали при атаке дрона под Покровском

Четверо раненых, среди которых несовершеннолетний: начато расследование обстрела Покровского района в Донецкой области.



Утром 26 апреля российские войска нанесли удар по территории Шаховской громады. FPV-дрон оккупантов атаковал автомобильную дорогу в районе села Никоноровка в момент, когда по ней двигался микроавтобус.



В результате атаки ранения получили четверо гражданских, находившихся в салоне. Среди пострадавших — 16-летний юноша. У всех диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Пострадавшим оказана медицинская помощь.



«Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.

23 апреля армия РФ дроном-камикадзе ударила по городу Марганец Днепропетровской области. Россияне атаковали автобус с работниками предприятия, которые ехали на работу.