Силы обороны Украины сбили 66 российских «Шахедов» за ночь

В ночь на 26 апреля украинские защитники сбили 66 ударных БпЛА типа Shahed («Шахед»), сообщили Воздушные силы.



«В ночь на 26 апреля (с 22:00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114-ю ударными БпЛА (включая беспилотники-имитаторы различных типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.



Украинская авиация, подразделения ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны отразили атаку.



Также сообщается, что 31 российский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.



В результате атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

Утром 26 апреля российские войска нанесли удар по территории Шаховской громады. FPV-дрон оккупантов атаковал автомобильную дорогу в районе села Никоноровка в момент, когда по ней двигался микроавтобус.