Трамп и Зеленский сегодня поговорят в Риме

Президенты США и Украины — Дональд Трамп и Владимир Зеленский — договорились «провести дополнительные переговоры» после церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.



Ранее пресс-секретарь Зеленского сообщил журналистам о встрече президентов в Риме, где в 11 часов по киевскому времени началась церемония прощания с Папой Римским.

На церемонию прощания съехались дипломатические миссии и лидеры стран со всего мира.