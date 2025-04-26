В Кремле признали, что войска КНДР участвуют в боях в Курской области

В Кремле заявили, что российские войска полностью восстановили контроль над Курской областью. Соответствующий доклад зачитали главе Кремля Владимиру Путину.



В то же время Минобороны РФ признало участие северокорейских военных в противостоянии с ВСУ в Курской области. Также это признал Путин, который выразил благодарность военным КНДР.



«Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ», — заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.



В Генштабе ВСУ утром 26 апреля заявили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать армию РФ на Курском направлении.



«За прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 корректируемых авиационных бомб (КАБ), совершил 370 обстрелов, из которых 9 — из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков», — указано в сообщении Генштаба.

Ранее 6-й полк «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ провел специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области.



По оценкам разведывательных служб США, Южной Кореи и Украины, в Курской области России находятся от 10 000 до 12 000 северокорейских военнослужащих. По данным южнокорейской разведки, к январю 2025 года в Курской области погибли около 300 северокорейских военнослужащих, а общее число раненых и погибших составляет приблизительно 3 000 человек.