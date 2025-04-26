Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Кремле признали, что войска КНДР участвуют в боях в Курской области

26 апреля 2025, 13:47

В Кремле признали, что войска КНДР участвуют в боях в Курской области

В Кремле признали, что войска КНДР участвуют в боях в Курской области

В Кремле заявили, что российские войска полностью восстановили контроль над Курской областью. Соответствующий доклад зачитали главе Кремля Владимиру Путину.

В то же время Минобороны РФ признало участие северокорейских военных в противостоянии с ВСУ в Курской области. Также это признал Путин, который выразил благодарность военным КНДР.

«Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ», — заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В Генштабе ВСУ утром 26 апреля заявили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать армию РФ на Курском направлении.

«За прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 корректируемых авиационных бомб (КАБ), совершил 370 обстрелов, из которых 9 — из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков», — указано в сообщении Генштаба.

Ранее 6-й полк «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ провел специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области. 

По оценкам разведывательных служб США, Южной Кореи и Украины, в Курской области России находятся от 10 000 до 12 000 северокорейских военнослужащих. По данным южнокорейской разведки, к январю 2025 года в Курской области погибли около 300 северокорейских военнослужащих, а общее число раненых и погибших составляет приблизительно 3 000 человек.

ТЕГИ

Места
Курская область
Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Главное за день: Мирный план от Украины и ЕС. Россияне оккупировали Калиново на Донетчине
22:32
Оккупационные власти Мариуполя признали «бесхозными» еще 446 квартир и домов
16:30
Российские военные насмерть задавили гражданского в Новоазовске
14:53
Вблизи Кремля: Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы»
11:11
В Крыму зафиксировано попадание БПЛА в дом замглавы Чечни
09:55
Минобороны РФ заявило о 70 сбитых дронах над Крымом
23:00
Главное за день: Более десяти погибших в Киеве. В мае Украина может объявить дефолт
19:46
Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»
17:17
В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления
16:58
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:54
В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
11:54
Европа дала понять США, что не признает Крым российским — FТ
10:48
ДонГУ интегрируют в «Движение Первых» — меньше учебы, больше пропаганды
10:47
В больнице скончался раненый месяц назад «военкор» российского пропагандистского телеканала
09:33
В оккупированном Северскодонецке не хватает врачей: в ОВА рассказали, что известно о ситуации с медициной
23:00
Главное за день: Переговоры, которые не состоялись. РФ атаковала автобус в Марганце
22:07
Смерть ребенка на переходе в Макеевке: за рулем мог быть российский военный
15:22
Два дрона упали на оккупированном Донбассе
11:19
Оккупанты перекладывают вину за пожары на работников лесхозов
23:00
Главное за день: Новые предложения Путина. Пожары вокруг Северскодонецка
все новости
13:47
В Кремле признали, что войска КНДР участвуют в боях в Курской области
12:57
В России подорвали автомобиль с инженерами, которые работали над созданием военной техники
12:05
Трамп и Зеленский сегодня поговорят в Риме
11:35
Силы обороны Украины сбили 66 российских «Шахедов» за ночь
10:41
В Донецкой области РФ сбросила 28 авиабомб на дома мирных жителей
10:30
Пассажиры микроавтобуса пострадали при атаке дрона под Покровском
09:59
Российские обстрелы Днепропетровщины: погиб мужчина, ранены женщины и ребенок
09:15
Церемония прощания с Папой Римским в Ватикане: возможна встреча Зеленского и Трампа
08:56
Россия продолжает атаковать Донецкую область: новые погибшие и раненые
23:33
Главное за день: Мирный план от Украины и ЕС. Россияне оккупировали Калиново на Донетчине
22:50
«Немедленно»: Трамп требует от Украины заключить соглашение по редкоземельным металлам
22:32
Оккупационные власти Мариуполя признали «бесхозными» еще 446 квартир и домов
21:46
Зеленский анонсировал новые дипломатические встречи ради прекращения огня
20:31
Зеленский: Украине нужны Patriot, разведка и киберзащита вместо войск США
20:06
Зеленский согласился с Трампом: оружия на Крым не хватает, но сдачи не будет
19:08
Россия с начала года потеряла более 1000 танков. Сколько машин ВСУ уничтожили на Донбассе и Харьковщине
19:04
В Кремле заявили, что обсуждали с США возобновление прямых переговоров Украины и РФ
17:55
Украина и ЕС предложили свой план мира: Reuters показал «контрпредложения» Киева и Европы
17:23
Reuters: США предложили мирный план с отказом Украины от НАТО и частичным признанием оккупации
16:58
Россияне хотят сделать сплошную линию фронта по трассе «Мирноград-Константиновка» – ВСУ
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный российский танк. Фото: ОСГВ «Хортица» Россия с начала года потеряла более 1000 танков. Сколько машин ВСУ уничтожили на Донбассе и Харьковщине
25 апреля, 19:08
Грузовик РФ протаранил гражданский автомобиль. Фото: кадр из видео Российские военные насмерть задавили гражданского в Новоазовске
25 апреля, 16:30
Названия оккупированных городов Украины в перечне «Городов воинской славы» вблизи Кремля. Фото: кадр из видео Вблизи Кремля: Россия внесла оккупированные Мариуполь и Мелитополь в перечень «Городов воинской славы»
25 апреля, 14:53
Момент взрыва. Фото: кадр из видео В Балашихе подорвали замначальника оперативного управления ГШ РФ
25 апреля, 13:23
В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ
24 апреля, 18:56
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику
24 апреля, 18:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор