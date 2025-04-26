Войска РФ атаковали Константиновку и Новоэкономическое: есть жертвы

Из-за обстрелов российскими войсками в Донецкой области 26 апреля погибли трое мирных жителей, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«3 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины», — написал он в Телеграм-канале в субботу.

По его словам, на Константиновку оккупанты сбросили 8 авиабомб. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро были ранены. Повреждены 20 частных домов, две многоэтажки, административное здание, шесть складов, легковой автомобиль, микроавтобус и три грузовика.

Также Филашкин сообщил, что в Новоэкономическом Гродовской громады оккупанты атаковали два гражданских автомобиля с помощью FPV-дронов: водитель одного автомобиля погиб, водитель второго получил ранения. Еще один человек пострадал в Северске.