Армия РФ атаковала Донетчину за сутки более 30 раз: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 26 апреля, российские военные атаковали ряд населенных объектов Донецкой области. В результате обстрелов повреждены жилые дома, административные здания, линии электропередач и другие. Кроме того, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар российских войск попали три районы:

Покровский район. В Сергеевке Удачненской громады повреждены админздание, спортивный объект и хозяйственное сооружение. В Родинском повреждены дом и инфраструктурный объект. В Новоэкономичном Гродовской громады 1 человек погиб и 4 ранены.





Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома, еще 2 в Дробышево и 3 в Заречном. В Славянске повреждена промзона. В Заре Ильиновской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 11 объектов. В Константиновке 2 человека погибли и 7 ранены, повреждены 28 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 6 складов, линия электропередач, легковушка, микроавтобус и 3 грузовика.

Бахмутский район. В Северске ранен человек, повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что российские оккупационные войска ночью массированно ударили по Славянску Донецкой области. В результате ударов пострадавших и погибших нет.