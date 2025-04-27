На Покровском направлении военнослужащие уничтожили российскую РСЗО «Ураган»

Украинские военнослужащие бригады морской пехоты поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган». Кроме того, были уничтожены и другие цели. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
«Оккупанты выкопали для реактивной установки «Ураган» глубокий капонир, который перекрыли деревянными бревнами. Но после удачной аэроразведки морпехи нанесли удар кассетным боеприпасом, который накрыл цель и оставил вражескую РСЗО в капонире навсегда», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также украинские военнослужащие уничтожили дальнобойную прицепную гаубицу «Мста-Б» и большое количество личного состава захватчиков.
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