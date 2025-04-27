На Покровском направлении военнослужащие уничтожили российскую РСЗО «Ураган»

На Покровском направлении морские пехотинцы уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган. Фото: ОСГВ Хортица

Украинские военнослужащие бригады морской пехоты поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган». Кроме того, были уничтожены и другие цели. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Оккупанты выкопали для реактивной установки «Ураган» глубокий капонир, который перекрыли деревянными бревнами. Но после удачной аэроразведки морпехи нанесли удар кассетным боеприпасом, который накрыл цель и оставил вражескую РСЗО в капонире навсегда», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что также украинские военнослужащие уничтожили дальнобойную прицепную гаубицу «Мста-Б» и большое количество личного состава захватчиков.



Ранее мы писали, что на Запорожском направлении украинский истребитель МиГ-29 нанес точечный удар по блиндажу с живой силой противника.