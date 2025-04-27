РФ нанесла девять ударов по Донетчине: парамедики оказали помощь людям

Россияне атаковали Константиновку. Фото: скринштот с видео

Российские оккупанты 26 апреля нанесли девять авиационных ударов бомбами «КАБ-250» и БПЛА по Константиновке. На местах попаданий работали сразу несколько групп парамедиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет. Ранены семь человек: две женщины — в возрасте 52 и 60 лет и пятеро мужчин в возрасте 50, 53, 56, 56 и 64 лет», — говорится в сообщении.



Как отмечается, разрушены 34 гражданских объекта: 2 многоквартирных и 20 частных домов, админздание, нежилые помещения, транспортные средства.



Ранее мы писали, что из-за обстрелов российскими войсками в Донецкой области 26 апреля погибли трое мирных жителей, еще семеро получили ранения.