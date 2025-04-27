Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертвы и пострадавшие

Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура

Константиновка утром, 27 апреля, попала под российский обстрел. Известно, что трое гражданских погибли, еще четверо ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



Под атаку попал частный сектор города.



«27 апреля 2025 года, в 10:48, оккупанты нанесли 3 авиаудара по Константиновке. В очередной раз враг сбросил на населенный пункт «ФАБ-250» с модулем УМПК. Погибла супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер», — говорится в сообщении.





Ранения различной степени тяжести получили двое 67 и 73-летних женщин и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. У некоторых пострадавших состояние оценивается как средней тяжести.



Кроме того, поврежден 21 дом и легковые автомобили.



Ранее мы писали, что оккупанты 26 апреля нанесли девять авиационных ударов бомбами КАБ-250 и БПЛА по Константиновке. На местах попаданий работали сразу несколько групп парамедиков.