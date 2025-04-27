На блокпостах Луганщины отныне проверяют загруженные на телефон файлы

На временно захваченной части Луганской области на блокпостах оккупанты проверяют у жителей загруженные на телефон файлы. Об этом сообщили активисты движения «Жовта стрічка».



Силовики просматривают файловые хранилища на смартфонах вблизи Старобельска, Сватово, Перевальска и Алчевска.



Активисты призвали жителей регулярно проверять и «чистить» папки «Загрузки», «Файлы» (Downloads, Files).



«Это важно, потому что иногда просто открыв какой-то файл (например, программу подготовки к НМТ), мы уже автоматически загружаем его на устройство. Это стоит контролировать и чистить», — порекомендовали жителям.



Ранее мы писали, что в оккупированном селе Фащевка на Луганщине зафиксированы признаки действия движения сопротивления. Как сообщает «Жовта Стрічка», в населенном пункте появились завязанные желтые ленты — традиционный символ присутствия украинского подполья на временно оккупированных территориях.