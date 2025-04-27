Силы обороны ликвидировали командира батальона бригады спецназа «АХМАТ»

Военный из Чечни погиб на Курском направлении. Фото: Апти Алаудинов

Украинские военнослужащие ликвидировали российского оккупанта из Чечни Бувайсара Умханова, он был командиром батальона 4-й бригады спецназа «АХМАТ» МО РФ. Это произошло 24 апреля на Курском направлении. Об этом подтвердили российские захватчики.



Первым об этом написал командир формирования «Ахмат» Апти Алаудинов. «Погиб наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позывной Тарзан», — говорится в публикации.



Умханов был уроженец станицы Гребенской Шелковского района Чеченской Республики.





По состоянию на 9 апреля Россия признала, что во время полномасштабного вторжения погибли не менее 234 военных из Чечни.



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