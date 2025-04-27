ВСУ продвинулись на Покровском направлении

ВСУ продвинулись под Покровском. Фото: ISW

Недавно украинские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Николаевки (юго-востоку от Покровска). Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).



Как отмечается, 25 и 26 апреля российские войска наступали восточнее Покровска в районе Проминя, Миролюбовки и Новоторецкого, а также в направлении Малиновки; юго-восточнее Покровска в районе Лысовки и Даченского; и юго-западнее Покровска в районе Удачного и Котлино.



Российские войска на Покровском направлении редко используют бронетехнику, периодически используют мотоциклы и электроскутеры, а в основном проводят пешие пехотные атаки на Покровском направлении. Кроме того, россияне обычно проводят пехотные атаки группами от одного до 15 человек.



Ранее мы писали, что украинские войска недавно продвинулись в городе Торецк Донецкой области.