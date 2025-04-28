Украинские операторы дронов освободили из российского плена трех побратимов

Операторы дронов отбили из плена российских оккупантов трех украинских бойцов. Иллюстративное фото

На одном из участков фронта россияне взяли в плен трех бойцов Сил обороны Украины. Им на помощь пришли операторы дронов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и 1-й отдельной танковой Северской бригады. Им вместе удалось отбить пленных у противника. Об этом сообщает пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что пограничники-операторы разведывательных дронов обнаружили группу российских оккупантов, которые взяли в плен трех украинских воинов. На обнародованных кадрах видно, как 5 россиян ведут трех пленных украинских защитников, а по ним метко отрабатывают украинские дроны.

На подкрепление оперативно прибыли экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады. Вместе украинские защитники отбили у оккупантов побратимов.

«Слаженные действия и ювелирные сбросы украинских дронов заставили врага убежать и оставить пленных. Далее с помощью беспилотников наших бойцов удалось вывести к безопасным позициям», — говорится в сообщении.