Черкасскую область атаковали более 10 «Шахедов», есть взрывы и дым

С самого утра российская оккупационная армия выпустила более 10 БпЛА «Шахед» в сторону Черкасской области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



По данным канала «Труха.Черкассы», фиксировался пролет вражеских дронов на низкой высоте.



«Шесть шахедов на юге и западе от Смелы. Еще семь движутся в сторону Черкасской области через Кременчуг», — говорится в сообщении.



Позже начали поступать сообщения о взрывах. Глава Черкасской областной военной администрации призвал жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО на видео.



После атаки в городе видны столбы дыма. По свидетельствам очевидцев, в течение минуты прозвучало три взрыва.