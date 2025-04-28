Москва ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева», но «пока никаких действий Москва не видит», передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о словах Дональда Трампа, который сказал, что Москве нужно остановиться с ударами по Киеву, Песков сказал, что «были такие слова», но Владимир Путин «неоднократно подтверждал» готовность российской стороны к началу переговоров «без каких-либо предварительных условий».
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог РФ и США по урегулированию в Украине продолжается.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: ТАСС
«Москва надеется достичь взаимоприемлемых результатов», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что международное признание Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей российскими является императивом в урегулировании.
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