ВСУ потеряли Су-27 при отражении атаки вражеских БпЛА

Пилот ВС ВСУ. Фото: ВС ВСУ

Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БпЛА был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил ВСУ. Об этом сообщило Управление коммуникаций Командования Воздушных Сил.



Причины инцидента устанавливает специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу. Пилот успел успешно катапультироваться, поисково-спасательная команда оперативно прибыла на место приземления.



Летчик доставлен в медицинское учреждение для диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

Напомним, с самого утра российская оккупационная армия выпустила более 10 БпЛА «Шахед» в сторону Черкасской области.