СБУ задержала таксиста из Краматорска за передачу координат минных полей

Задержанный таксист. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного агента российской военной разведки. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска, который помогал оккупантам наступать на фронте и ждал полной оккупации региона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По данным следствия, агент передавал врагу координаты минно-взрывных заграждений и укрепрайонов ВСУ вблизи линии фронта. Под видом рабочих поездок он также фиксировал огневые позиции Сил обороны и направления движения украинских колонн.



Фигуранта задержали на начальном этапе разведывательной деятельности, предотвратив утечку секретных данных в российское ГРУ. По информации СБУ, он был завербован через запрещенную в Украине российскую соцсеть и после вербовки поддерживал связь с боевиком оккупационных группировок РФ.



Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.