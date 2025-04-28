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Путин анонсировал перемирие на три дня

28 апреля 2025, 14:55

Путин анонсировал перемирие на три дня

Владимир Путин объявил о перемирии на три дня за 10 дней до начала. Фото: ТАСС Владимир Путин объявил о перемирии на три дня за 10 дней до начала. Фото: ТАСС

Кремль сообщил о решении Владимира Путина объявить о новом перемирии ко Дню Победы. Впервые за время войны лидер Кремля объявил о своих планах сильно заранее — больше чем за неделю до вступления в силу предлагаемого прекращения огня. Все предыдущие разы российский президент объявлял о перемирии практически потфактум.

Согласно сообщению Кремля, Россия остановит боевые действия с нуля часов с 7 на 8 мая и до нуля часов с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в публикации Кремля.

Сообщение опубликовано днем 28 апреля — за 10 дней до начала перемирия. Это позволяет обеим сторонам заранее подготовиться к прекращению огня.

Этот подход заметно отличается от подхода, которым ранее руководствовался Кремль. Первое, рождественское перемирие в январе 2023 года, Кремль объявил 5 января в 18:05, а действовать оно начало меньше чем через сутки, 6 января в 12:00. Второе, пасхальное перемирие, Путин объявил 19 апреля в 16:45, а действовать оно начало спустя меньше чем через два часа после сообщения об этом — в 18:00 19 апреля.

В обоих случаях перемирие не приводило к полному сворачиванию военных действий.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — подчеркивается в сообщении Кремля.

Объявление Кремля о планируемом перемирии произошло на фоне трех заявлений Дональда Трампа с резкой критикой российского подхода к мирному урегулированию.

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