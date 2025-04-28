Лавров назвал условия РФ для мирного соглашения с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД России

Позиция России по урегулированию войны хорошо известна. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



По его словам, невступление Украины в НАТО, подтверждение своего нейтрального и внеблокового статуса – якобы «одна из двух основ» для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования войны.



«Вторая – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате «путча» в феврале 2014 года «неонацистского режима» в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия. Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонщины и Запорожья», – сказал Лавров.



Глава российского МИД требует, чтобы все обязательства Киева были юридически закреплены, имели механизмы обеспечения и бессрочный характер.



«На повестке дня стоят задачи «демилитаризации» и «денацификации» Украины, отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения «замороженных» на Западе российских активов. Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах», – резюмировал министр.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин анонсировал перемирие на три дня.