«Снаряды разрушили дома на улице»: полицейские под обстрелом эвакуировали маму с сыном из Константиновки

Эвакуация пожилой женщины с ее сыном из Константиновки. Фото: кадр из видео

Из города Константиновка Донецкой области во время российского обстрела полицейские эвакуировали пожилую женщину и ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



В момент эвакуации россияне ударили по городу из артиллерии. Снаряды разрушили дома на улице по соседству с местом, откуда полиция забирала людей.



Несмотря на атаки, полицейские безопасно вывезли 87-летнюю немобильную женщину и ее сына из-под огня и передали их представителям гуманитарной миссии «Пролісок». В дальнейшем волонтеры доставили эвакуированных в Хмельницкую область.

Напомним, что 28 апреля россияне авиабомбой и артиллерией ударили по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего в своем доме погиб человек.