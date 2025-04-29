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На Днепропетровщине из-за удара РФ погибла 12-летняя девочка

29 апреля 2025, 08:08

На Днепропетровщине из-за удара РФ погибла 12-летняя девочка

Результат обстрелов РФ в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Результат обстрелов РФ в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область. В Самаровском районе вражеский беспилотник попал в жилой дом, под завалами оказались дети, сообщает ГСЧС Украины.



Местные жители самостоятельно достали одного ребёнка, однако девочка 2012 года рождения скончалась по дороге в больницу. Её младшую сестру, 2019 года рождения, спасли сотрудники ГСЧС и передали медикам.

Также пострадали их родители, но от госпитализации отказались. В Синельниковском районе в результате удара по промышленному объекту возник пожар. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

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