На Днепропетровщине из-за удара РФ погибла 12-летняя девочка

Результат обстрелов РФ в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область. В Самаровском районе вражеский беспилотник попал в жилой дом, под завалами оказались дети, сообщает ГСЧС Украины.







Местные жители самостоятельно достали одного ребёнка, однако девочка 2012 года рождения скончалась по дороге в больницу. Её младшую сестру, 2019 года рождения, спасли сотрудники ГСЧС и передали медикам.



Также пострадали их родители, но от госпитализации отказались. В Синельниковском районе в результате удара по промышленному объекту возник пожар. По предварительным данным, погибших и раненых нет.